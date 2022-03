Sąd nie wyraził zgody na aresztowanie Giertycha."Argumenty śledczych zmiażdżone"

Sąd odrzucił wniosek prokuratury o aresztowanie mec. Romana Giertycha. Według obrońców prawnika, argumenty śledczych zostały w uzasadnieniu "zmiażdżone". "Sąd bardzo szczegółowo odniósł się do zarzutów i wykazał, że nawet nie zbliżyły się one do uprawdopodobnienia".