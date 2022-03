Fiński przewoźnik zmienił zdanie. Transporty do Rosji jakby wojny nie było.

Narodowy fiński przewoźnik kolejowy VR Group ponownie uruchomił ruch towarowy z Rosją. W niedzielę to połączenie zostało zawieszone ze względu na sankcje nałożone na ten kraj w związku z wojną w Ukrainie. Okazało się jednak, że sankcje te nie mają zastosowania do umów tej grupy. Biznes is biznes.