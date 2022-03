Ukraińcy popularyzują nowe słowo - „makronić”. Co oznacza?

Jak czytamy w jednej z grafik tłumaczących nowe słowo, „«makronić» odnosi się do sytuacji, w której tworzymy wrażenie, iż coś mocno przeżywamy (staramy się to wyraźnie pokazywać), lecz zasadniczo nie robimy nic, co mogłoby rozwiązać dany problem”.