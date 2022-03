Wołodymyr Kliczko:to, co się teraz dzieje, to ludobójstwo na narodzie ukraińskim

Wołodymyr Kliczko, były mistrz świata w boksie i brat mera Kijowa Witalija Kliczki, powiedział w wywiadzie dla telewizji BILD, że "to, co się teraz dzieje, to ludobójstwo na narodzie ukraińskim". Podkreślił, że "podczas gdy my rozmawiamy, trwa ostrzał" na Ukrainie.