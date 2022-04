Odrzutowce oligarchów, mimo sankcji, wciąż kursowały do krajów zachodnich

Prywatne odrzutowce należące do czterech oligarchów nadal kursowały do UE oraz Wielkiej Brytanii, nawet po wprowadzeniu zakazu lotów dla wszystkich rosyjskich samolotów - wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez "The Guardian".