"Nikt po Józefie Stalinie nie przyniósł Rosji tak strasznych strat co Putin"

Nikt po Józefie Stalina nie przyniósł Rosji tak strasznych strat co Władimir Putin - napisał w internecie rosyjski opozycyjny komentator Gozman. To on w lutym jako jeden z pierwszych rosyjskich opozycjonistów potępił politykę Kremla wobec Ukrainy i oświadczył, że całym sercem jest z Ukraińcami.