Brzmi Jak Karabin, Wygląda Jak Dinozaur - TRZEWIKODZIÓB

Żyje w środkowej Afryce. Jego wielka głowa, duże oczy osadzone z przodu czaszki pomocne przy ataku na ofiarę, a do tego silny haczykowaty dziób, dobitnie wskazują, że mamy do czynienia z typowym drapieżnikiem. Niewątpliwie musi on polować na duże ofiary, które miażdży potężnym dziobem.