Tusk: "Do władzy doszli ludzie, którzy świadomie i cynicznie gwałcą konstytucję"

"Problemem konstytucji nie jest brak zabezpieczeń, problemem konstytucji jest to, że do władzy doszli ludzie, którzy ją świadomie, cynicznie, bezwzględnie gwałcą i to w jej najistotniejszych fragmentach" - powiedział w sobotę lider PO Donald Tusk