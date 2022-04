Ukrainki na froncie wojny z Rosją. Prawo do walki wywalczyły sobie same

Kilka lat temu regulacje nie dopuszczały kobiet w Ukrainie do bardzo wielu funkcji wojskowych, w tym związanych z walką bezpośrednią. Zaciągały się więc np. jako kancelarystki, choć tak naprawdę podkładały miny. W tej wojnie widać je wyraźnie, ale by zdobyć prawo do walki musiały przejść długą drogę