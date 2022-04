„Wchodząc tu, wspierasz wojnę”. Kolejne protesty pod sklepami Leroy Merlin

Z transparentami ze skreśloną swastyką na rosyjskiej fladze i hasłami takimi jak: „Twoje zakupy pomogą zabijać!”, „Fight against Putin’s crimes in Ukraine” czy „Wchodząc tu, wspierasz wojnę”, protestujący obstawili w sobotę wejścia do sklepu Leroy Merlin w gdańskiej Oliwie.