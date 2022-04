Do Polski z Ukrainy przybyło 140 tys. aut bez badań technicznych

Ministerstwo Infrastruktury zastanawia się, co z nimi zrobić. Różnice w podejściu do kontroli stanu technicznego aut w Polsce i Ukrainie są diametralne, bowiem u naszych wschodnich sąsiadów pojazdy do 3,5 t dmc po prostu nie podlegają badaniom technicznym.