Z niewoli wypuszczono 15 ukraińskich kobiet. Rosjanie zgolili im włosy

"Powinny to zobaczyć matki rosyjskich żołnierzy. Zobaczcie, jakich łajdaków wychowałyście. Mordercy, szabrownicy, rzeźnicy" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Zełenski. To komentarz do masakry, której dopuścili się Rosjanie w długo przez nich okupowanej podkijowskiej Buczy.