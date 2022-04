Apel w sprawie ofiar z Buczy do komisarz Narodów Zjednoczonych

Drodzy Wykopkowicze w nawiązaniu do: https://www.wykop.pl/link/6597... apeluję o włączenie się w wysyłkę poniższego apelu w sprawie ofiar z Buczy do Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, UNHCHR: e-maile: media@ohchr.org InfoDesk@ohchr.org mbachelet@ohchr.org...