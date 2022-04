Zełenski: Zapraszam Merkel i Sarkozy do Buczy

Zapraszam panią Merkel i Pana Sarkozy'ego, by odwiedzili Buczę i zobaczyli, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 lat. By zobaczyli na własne oczy torturowanych Ukraińców i ukraińskie kobiety.