Brytyjczycy chcą atomu jak Polska by uniezależnić się od Rosji

Brytyjczycy mogą mieć sześć-siedem elektrowni jądrowych do 2050 roku i wyłączyć tylko jedną do 2030 roku w celu uniezależnienia się od Rosji. Sekretarz do spraw biznesu Kwasi Kwarteng poinformował, że jest taka możliwość.