Austria się wyłamuje. Nie poprze embarga na rosyjski gaz

Wczoraj zostałem zaminusowany, bo napisałem, że politycy zachodu z niecierpliwością wyczekują końca wojny, by wrócić do dealów z Moskwą. No to mamy pierwszych, którzy oficjalnie mówią, że kij z tymi ofiarami Putlera, my chcemy tańszy gaz i co nam zrobicie. Podobnie zrobią Niemcy, Francuzi, Włosi....