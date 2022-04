Mateusz Lachowski od pierwszego dnia wojny jest w Ukrainie. 'W Polsce...

"Muszę wrócić, żeby mówić o tym, co tu się dzieje, bo boję się, że za jakiś czas nikogo ta wojna nie będzie interesować i bardziej będzie nas zajmowało to, że Will Smith dał komuś po ryju niż to, że tu codziennie giną dzieci." Świetny wywiad, czytajcie! Uważam, że warto bo to fajny gość.