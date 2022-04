Szef MSZ Ukrainy: "Zbrodnie w Buczy to wierzchołek góry lodowej"

"To, co widzieliście, te sceny horroru na ulicach Buczy, to tylko wierzchołek góry lodowej wszystkich zbrodni, które zostały popełnione przez rosyjską armię na terytorium Ukrainy" - mówił Dmytro Kułeba. "Mogę powiedzieć bez przesady, że sytuacja w Mariupolu jest znacznie gorsza" - dodał Kułeba.