Rosjanie chcą zdobyć Słowiańsk. "To będzie kluczowy moment wojny"

Bitwa o Słowiańsk, do zdobycia którego dążą rosyjskie wojska, to kluczowy moment wojny w Ukrainie; opanowanie tego miasta stworzy Rosjanom możliwość otoczenia ukraińskich sił w Donbasie - ocenił w poniedziałkowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War - ISW).