Załamanie sprzedaży mieszkań u czołowych deweloperów. Dane najgorsze od 6 lat

Ceny coraz wyższe i chętnych coraz mniej. Tak można w skróci podsumować to, co prezentują deweloperzy i raporty rynkowe na temat rynku mieszkań. Tak słabych dla deweloperów wiadomości nie było od 2016 r. Sprzedaż deweloperów w marcu była o aż 39 proc. niższa rok do roku.