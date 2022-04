PAN: Program 500+ nie zwiększył dzietności, tylko inflację

Początkowo program "Rodzina 500 Plus" przyczyniał się do wzrostu liczby urodzeń, kosztowało to jednak 1,4 mln zł na jedno urodzenie. W połowie 2019 r. nie wykazywał już wpływu na urodzenia - czytamy w artykule opublikowanym na stronie Czytelni Czasopism Polskiej Akademii Nauk.