Putin małpa. O tym, jak ośmieszyć wroga

"Putin to nie tylko bestia, to morderca i zbrodniarz. Zasługuje na drugą Norymbergę. Przerobienie go na małpę to pestka. Jeśli to niesprawiedliwe, to raczej dla tych mądrych zwierząt. To tylko stereotyp, że są one obrzydliwe, agresywne i atakują innych bez powodu – jak rosyjski dyktator."