Ukraińcy urządzają Rosjanom piekło. Wykorzystują przejęte systemy TOS-1A

Wyrzutnie rakietowych pocisków termobarycznych TOS-1A to jeden z najstraszliwszych rodzajów uzbrojenia. Wygląda na to, że to tym razem Ukraińcy urządzili Rosjanom piekło za pomocą przejętego systemu TOS-1A. Być może nawet to ta sama wyrzutnia, którą dwa dni temu holował traktor.