Ławrow to przestępca wojenny, taki sam jak hitlerowski minister spraw zagranicznych Ribbentrop. Powiesimy go na tym samym sznurze, na którym zawisł Ribbentrop w Norymberdze - powiedział w programie "Dzień na Świecie" w Polsat News Ilja Ponomariow, były deputowany do rosyjskiej Dumy Państwowej.