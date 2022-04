Brytyjski generał: rosyjskie zbrodnie noszą znamiona zaplanowanego ludobójstwa

Gen. Lord Dannatt, b.zwierzchnik sił zbrojnych, powiedział SkyNews, że to co widzimy coraz bardziej wygląda jak podręcznikowa definicja ludobójstwa. "Kumulacja udokumentowanych zbrodni wojennych wskazuje, że mamy do czynienia z zaplanowanymi odgórnie wysiłkami w celu zmniejszenia populacji Ukrainy"