Pitbulle zagryzły 12-letniego Kamila. Właściciel zwierząt skazany na 3 lata

Sędzia nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego i w bardzo krótkim procesie odwoławczym, rozstrzygał apelacje obu stron. Mariusz S. został skazany na 3 lata bezwzględnego więzienia. Został też zobligowany do zapłacenia nawiązki w wysokości 50 tys. zł na rzecz matki zmarłego Kamila.