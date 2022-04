Watykan: jest prawo do obrony, ale wysyłanie broni na Ukrainę to błąd

- Jest prawo do obrony, ale błędem jest wysyłanie broni na Ukrainę - stwierdził watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Jego zdaniem może to doprowadzić do eskalacji, która wyrwie się spod kontroli.