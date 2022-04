Szczepan Twardoch: Rosja pozostanie Rosją

Szczepan Twardoch napisał artykuł o Rosji, który ukazał się w w „Die Welt”, jednym z najbardziej poczytnych dzienników w Niemczech. Polski pisarz podkreśla w nim, że zdziwienie tym, co Rosjanie zrobili w Buczy, jest naiwne, a Zachód powinien dążyć do tego, by Rosja została całkowicie pokonana.