Amerykańskie pojazdy wojskowe przybywają do Danii w drodze do Polski

Amerykańskie pojazdy wojskowe przybywają do Danii w drodze do Polski Czołgi, wozy bojowe i inny sprzęt armii amerykańskiej przybyły do portu Esbjerg w zachodniej Danii. Przez następne dziewięć miesięcy będą one wykorzystywane do wsparcia rozmieszczenia amerykańskiej brygady pancernej w Europie....