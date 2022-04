Ukraina zaczyna korzystać z polskich portów

Do Portu w Kołobrzegu dotarł pociąg towarowy przewożący ziarno kukurydzy, pochodzące z Ukrainy. Jest to jeden z dwóch składów jakie przyjadą do portu w tym miesiącu. Druga dostawa spodziewana jest w okolicach 13-14 kwietnia. Łączna ilość przywiezionego ładunku wyniesie 5 tysięcy ton.