Brytyjczyk chwali Polaków, BLM go zajeżdża

Historia pewnego Tweeta. Pewien lekarz postanowił pochwalić Polaków. Niestety się nie udało, bo społeczność BLM zmasakrowała go w komentarzach. Bagno. Zgniły owoc propagandy? Do odnotowania. My zaś róbmy swoje, dbajmy o swoje i promujmy swoje, bo nic nam nie jest dane raz na zawsze.