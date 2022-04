Czołowe rosyjskie media podżegają do likwidacji narodu i słowa "Ukraina"

Bezczelna propaganda podżegająca do ludobójstwa. Ukrainę chcą zlikwidować przez czystki i reedukację, nawet nazwa ma przestać istnieć."Ukrainizm to sztuczny, antyrosyjski twór bez własnego cywilizacyjnego podłoża, to podrzędny element obcej cywilizacji z zewnątrz" pisze państwowa agencja RIA Novosti