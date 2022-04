Stanowcza reakcja Ukraińców. Będą zestrzeliwać rosyjskie samoloty.

Ukraińskie siły przeciwlotnicze będą zestrzeliwać rosyjskie myśliwce i wojskowe samoloty transportowe, jeżeli ich załogi będą próbowały dostać się do Naddniestrza — powiedział pułkownik Bohdan Senyk agencji Ukrinform. To reakcja na przygotowania do przyjęcia samolotów w Tyraspolu.