Premier Mołdawii apeluje o przyjęcie jej kraju, Ukrainy i Gruzji do UE

Zwracamy się do państw członkowskich, aby przyjęły Mołdawię, Ukrainę i Gruzję do UE. Idziemy drogą modelu europejskiego - powiedziała w piątek w Warszawie premier Mołdawii Natalia Gavrilita. Zapewniła, że Mołdawia zrobi wszystko co możliwe, aby uzyskać członkostwo UE.