Dr Lasek: Nic się nie zmieniło oprócz tego, że wydali 25 mln, by tworzyć dowody

To, że zamachu nie było udowodniono już 11 lat temu. Wszystko, co później robiła podkomisja Macierewicza, było pracą pod zadaną tezę, kontynuacją tego, co w latach 2011-15 było ideą jego zespołu parlamentarnego. Nic się nie zmieniło oprócz tego, że wydali ponad 25 mln zł, by tworzyć dowody na zamach