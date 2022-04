Bezos idzie w ślad Muska. Amazon wyśle 3 tys. satelitów na orbitę

Amazon planuje wysłać na orbitę Ziemi 3 tys. satelitów - mają one zapewnić dostęp do internetu z każdej części naszego globu. Ten sam plan ma amerykański miliarder Elon Musk, który niespełna 3 lata temu rozpoczął umieszczanie podobnych satelitów. Do teraz w egzosferze znajduje się ponad 2 tys.