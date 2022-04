BBC: Jak szpiedzy próbowali powstrzymać rozpoczęcie wojny na Ukrainie.

Gdy zbliżała się inwazja na Ukrainę, zachodni oficerowie wywiadu postanowili powiedzieć światu to, co wiedzą. Wielu polityków im nie wierzyło i było sceptycznych. Nawet szef wywiadu Francji nie wierzył, co pozbawiło go później stanowiska. Powtórzyli błąd Stalina, który też nie wierzył swoim szpiegom