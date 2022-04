Tomasz Terlikowski: Zachowanie Watykanu jest niezrozumiałe

Nie wolno przykładać równej miary do działań najeźdźcy i ofiary. I oczywiście – jeśli Ukraińcy dokonają jakiejś zbrodni, to będzie to ich odpowiedzialność. Odpowiedzialność za konkretny czyn. Ale za samo wywołanie wojny, najazd, serię zdarzeń, odpowiada wyłącznie agresor, czyli Federacja Rosyjska.