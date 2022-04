Polskie Radio bez pomysłu na Trójkę. Ordyński: Została trafiona bombą atomową.

Zarząd Polskiego Radia do dziś nie przedstawił radzie programowej nadawcy przekonującego pomysłu na powrót do dawnej świetności radiowej Trójki - uważa Jan Ordyński, członek tejże rady. - Tę stację trafiła dwa lata temu bomba atomowa, nie da się już wrócić do tego, co było - mówi...