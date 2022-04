Mówił o "człowieczeństwie Rosjan". Zastrzelili go na oczach rodziny w domu

Prorosyjski biznesmen i polityk z Ukrainy Aleksander Rżawski (†63 l.) zginął we własnym domu z rąk Rosjan. W przededniu wojny mówił o ich "człowieczeństwie". Po zajęciu Buczy i zaproszeniu Rosjan do domu agresorzy zastrzelili go na oczach rodziny, gdy odmówił nalania im wódki.