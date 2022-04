Co to jest WIBOR? Nikt nie wie. Polacy płacą raty od widzimisię /banków/

W(AŁ)IBOR od kuchni czyli co ma WIBOR do kredytów hipotecznych i dlaczego to wałek na tle standardów europejskich oraz rżnięcie na kasę kredytobiorców. "Jak długo może funkcjonować wskaźnik referencyjny, który nie jest oparty o realne transakcje, a decyduje o finansach milionów ludzi."