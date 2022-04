Wynajęli mieszkanie, nie płacą. Właściciel pobity przy próbie wejścia do lokalu

"Myślałem, że jeżeli bandzior kogoś pobije, to zatrzymują go. Tymczasem on jest na wolności, a ja muszę go utrzymywać" - mówi Paweł Prabucki. Mężczyzna walczy z rodziną, której w listopadzie wynajął mieszkanie i poza 2000 zł kaucji nie dostał ani złotówki. Gdy próbował wejść do lokalu, został pobity