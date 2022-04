Lubelskie. Myśliwy skazany za zastrzelenie Bąbla. Sąd był łaskawy...

Groziło mu do 3 lat więzienia, ale tomaszowski sąd był łaskawszy wobec myśliwego z gm. Tarnawatka, który śmiertelnie postrzelił psa. Tłumaczył, że był przekonany, iż mierzy do lisa. Wiesław Ś. nigdy nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że był przekonany, że strzela do lisa.