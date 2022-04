Nie żyje prokurator, który zdecydował o areszcie Tomasza Komendy

Nie żyje były prokurator Stanisław Ozimina († 62 l.). To właśnie on doprowadził w kwietniu 2000 roku do aresztowania Tomasza Komendy. W 2019 r. Stanisław Ozimina został skazany na 5 lat za korupcję. Został pochowany pod zmienionym imieniem i nazwiskiem na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.