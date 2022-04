Programiści wyjeżdżają z Rosji. Czy znajdą pracę w Polsce?

"Przybywa bardzo dużo osób z Białorusi, mówimy nawet o 10 tys. wniosków miesięcznie. Jeżeli chodzi o Rosję, mamy sygnały od naszych firm, że te wnioski nie są zbyt chętnie rozpatrywane. Wygląda na to, że nasze władze się wahają, robią jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu - z jednej...