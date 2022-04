Przez fatalny policy mix NBP i rządu wchodzimy w spiralę zadłużenia

Rentowność obligacji jest najwyższa od dekady. Dlaczego wzrost jest niepokojący? Chodzi o rosnące koszty obsługi długu publicznego. Gdyby obecna rentowność utrzymała się już na stałe, to rząd na obsługę długu wydawałby ok. dwu-trzykrotnie więcej niż dziś, czyli ok. 80-90 mld zł, zamiast 30 mld zł.