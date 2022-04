Właścicielce stajni odebrano rok temu psy - teraz skatowała kolejnego

Rok temu właścicielce stajni Horda w Księginicach odebrano dwa psy w stanie praktycznie agonalnym. Co się zmieniło od tego czasu? A no tyle, że wzięła sobie kolejnego psa i również go skatowała. Stajnia działa, jak działała, właścicielka się nie poczuwa do czegokolwiek, a prawo kuleje.