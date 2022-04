Skasowanie okrętu "Moskwa" to dopiero początek. Ukraińcy mają plan.

– Po zniszczeniu krążownika "Moskwa" Rosjanie stracili poczucie bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Oni do tej pory czuli się tam jak na własnym podwórku. Ignorowali to, co zostało z floty ukraińskiej. Jeśli do tej pory nie rozpoznali, czym Ukraina dysponuje na brzegu, to znaczy, że działali po omacku.