Rząd: UE nie daje pieniędzy na uchodźców. Ekspert: O te środki trzeba wystąpić

'Żadnego nowego finansowania nie otrzymaliśmy' - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w kontekście unijnych środków na pomoc Ukraińcom, którzy uciekli do Polski przed wojną. Eksperci wskazują jednak, że środki są dostępne. - Gdyby rząd chciał dostać pieniądze z Unii, to by je dostawał -...