Desperacja Rosjan. Używają ponad 60-letnich bomb do ataku na Mariupol

Do ataku użyto bomb niekierowanych FAB 3000, które są konstrukcją o masie 3 ton, z czego około 1400 kg to ładunek wybuchowy. To bomby dedykowane niszczeniu fortyfikacji, mające zasięg rażenia wynoszący 46 m, a odłamki są groźne nawet na dystansie około 260 m.